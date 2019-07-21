Появились предварительные результаты выборов в Верховную Раду согласно Национальному экзит-полу.

Предварительные результаты выборов в Верховную Раду 2019, согласно Национальному экзит-полу, показывают, что в парламент попадают … партий.

Предварительные результаты выборов в Украине говорят о том, больше всего мест в парламенте получит партия Слуга народа. В целом в ВРУ попадают:

Слуга народа (43,9%);

Оппозиционная платформа – За жизнь (11,5%);

Европейская солидарность (8,9%);

ВО Батькивщина (7,6%);

Голос (6,3%).

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Стоить помнить, что предварительные результаты выборов еще не гарантируют то, что все указанные партии попадут в парламент.

Это связанно с тем, что погрешность исследования составляет 2,5%.

Опрос проводили КМИС и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, который финансировался представительством Европейского Союза в Украине, программой содействия общественной активности Долучайся, международным фондом Відродження, посольством Канады в Украине.

Исследования проводились среди 13 тыс. респондентов, которые проголосовали, со всех регионов Украины, методом анонимного опроса.

Данные по состоянию на 18.00, погрешность опроса составляет 2,5% для лидеров и до 1% для других партий.

К слову, на выборах в Верховную Раду не установлен порог необходимой явки избирателей.

Источник: КМИС