Стали известны результаты экзит-пола на 18.00. Факты ICTV публикуют результаты экзит-пола в регионах.
Согласно данным экзит-пола 2019, на Западе Украины пять политических партий, которые должны пройти в парламент, получили поддержку:
- Слуга народа – 39,2%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 2,0%;
- Европейская солидарность – 12,7%;
- ВО Батькивщина – 10,0%;
- Голос – 14,1%.
Экзит-пол выборов в Верховную Раду показал, что в центре Украины политические партии поддерживали следующим образом:
- Слуга народа – 45,5%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 6,7%;
- Европейская солидарность – 10,1%;
- ВО Батькивщина – 9,9%;
- Голос – 5,4%.
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В южных областях голоса распределились следующим образом:
- Слуга народа – 50,4%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 16,5%;
- Европейская солидарность – 5,8%;
- ВО Батькивщина – 4,2%;
- Голос – 3,3%.
На Востоке страны были следующие предпочтения среди политсил:
- Слуга народа – 37,7%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 30,5%;
- Европейская солидарность – 4,1%;
- ВО Батькивщина – 2,7%;
- Голос – 2,1%.
Национальный экзит-пол 2019 провели КМИС и Центр Разумкова. Финансовую поддержку оказывали программа содействия общественной активности Долучайся, представительство Европейского Союза в Украине, Международный фонд Відродження, посольство Канады в Украине.
По состоянию на 20.00 опросили 10 551 респондентов на 300 избирательных участках Украины. Для исследования использовали метод анонимного опроса.
Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров и в пределах 0,5-1% для других партий.
К слову, Центральная избирательная комиссия не зафиксировала системных нарушений на внеочередных парламентских выборах.