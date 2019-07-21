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Факты / Украина / Политика

Выборы 2019: результаты экзит-пола по регионам

Стали известны результаты экзит-пола на 18.00. Факты ICTV публикуют результаты экзит-пола в регионах.

Выборы 2019: результаты экзит-пола по регионам

Согласно данным экзит-пола 2019, на Западе Украины пять политических партий, которые должны пройти в парламент, получили поддержку:

  • Слуга народа – 39,2%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 2,0%;
  • Европейская солидарность – 12,7%;
  • ВО Батькивщина – 10,0%;
  • Голос – 14,1%.

Экзит-пол выборов в Верховную Раду показал, что в центре Украины политические партии поддерживали следующим образом:

  • Слуга народа – 45,5%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 6,7%;
  • Европейская солидарность – 10,1%;
  • ВО Батькивщина – 9,9%;
  • Голос – 5,4%.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019: как проходит голосование (ОНЛАЙН)

В южных областях голоса распределились следующим образом:

  • Слуга народа – 50,4%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 16,5%;
  • Европейская солидарность – 5,8%;
  • ВО Батькивщина – 4,2%;
  • Голос – 3,3%.

На Востоке страны были следующие предпочтения среди политсил:

  • Слуга народа – 37,7%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 30,5%;
  • Европейская солидарность – 4,1%;
  • ВО Батькивщина – 2,7%;
  • Голос – 2,1%.

Национальный экзит-пол 2019 провели КМИС и Центр Разумкова. Финансовую поддержку оказывали программа содействия общественной активности Долучайся, представительство Европейского Союза в Украине, Международный фонд Відродження, посольство Канады в Украине.

По состоянию на 20.00 опросили 10 551 респондентов на 300 избирательных участках Украины. Для исследования использовали метод анонимного опроса.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров и в пределах 0,5-1% для других партий.

К слову, Центральная избирательная комиссия не зафиксировала системных нарушений на внеочередных парламентских выборах.

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