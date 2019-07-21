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Факты / Украина / Политика

Выборы в Верховную Раду 2019: до скольки можно проголосовать

Участки для голосования на выборах в Верховну Раду будут работать с 8.00 до 20.00.

Выборы в Верховную Раду 2019: до скольки можно проголосовать

На выборах в Верховную Раду 2019 можно голосовать на избирательных участках с 8.00 до 20.00.

В это время можно прийти на свой участок и отдать голос за понравившуюся партию и одного из мажоритарщиков в округе.

Проголосовать на парламентских выборах можно при предъявлении паспорта. Только так вы получите бюллетень.

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После этого нужно зайти в специальную кабинку и поставить галочку напротив названия партии и напротив фамилии мажоритарщика, за которого вы ходите отдать голос.

Проголосовать на выборах в Верховную Раду можно до 20.00, однако если вы пришли ближе к этому времени, то сможете отдать голос и после закрытия избирательного участка.

Для этого один из членов комиссии должен пригласить всех избирателей зайти в помещение и закрыть дверь.

К слову, Факты ICTV собрали список партий, которые принимают участие в выборах в Верховную Раду.

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