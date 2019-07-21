На внеочередные выборы в Верховную Раду в Украину приехали 1 050 иностранных наблюдателей и 11 представителей СМИ.

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко сообщил, что в Украину на выборы в Верховную Раду приехали 1 050 иностранных наблюдателей и 11 представителей СМИ из разных стран с целью наблюдения за ходом избирательного процесса.

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Он отметил, что среди этих категорий лиц факты запретов въезда не зафиксированы.

Также он добавил, что ГПСУ несет службу в усиленном режиме, в том числе в пунктах пропуска на линии разграничения.

Напомним, члены 624 участковой избирательной комиссии в Бахмуте Донецкой области подписали незаполненные бланки протоколов с “итогами” голосования на выборах в Верховную Раду.