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Факты / Украина

Выборы в Верховную Раду 2019: открылся первый избирательный участок

Первый избирательный участок для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019 открылся в Австралии.

Вибори 2019

Выборы в Верховную Раду 2019 уже стартовали в Австралии, там при посольстве Украины открылся первый избирательный участок №900001.

Участок открылся в Канберре в 8.00 по местному времени.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Также участки уже открыты в Японии, Корее и Китае.

Напомним, 20 июля в посольстве Украины в Индии в результате использования неправильных печатей испорчены все бюллетени для голосования на досрочных парламентских выборах.

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