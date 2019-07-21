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Факты / Украина

Выборы в Верховную Раду: как голосовали в Антарктиде

На самом отдаленном участке в Антарктиде завершилось голосование на выборах в Верховную Раду 2019.

Вибори 2019

На избирательном спецучастке на станции Академик Вернадский завершилось голосование на парламентских выборах. Всего свой выбор сделало 12 человек.

Участок открылся в 8.00 по местному времени (в 14.00 по Киеву). Голосование продолжалось полчаса.

В Антарктиде голосовали только за общенациональными списками партий, спецучасток в Антарктиде не прикреплен ни к одному из мажоритарных округов.

Читайте: Явка на выборы в Верховную Раду 2019

Полярники используют не печатные бюллетени, а их сканкопии, которые накануне направляет ЦИК. Протоколы с результатами сразу после подсчета голосов направляют через интернет в Киев.

К слову, Факты ICTV следят за выборами в Верховную Раду онлайн.

Источник: ГУ Национальный антарктический научный центр

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