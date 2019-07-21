На самом отдаленном участке в Антарктиде завершилось голосование на выборах в Верховную Раду 2019.
На избирательном спецучастке на станции Академик Вернадский завершилось голосование на парламентских выборах. Всего свой выбор сделало 12 человек.
Участок открылся в 8.00 по местному времени (в 14.00 по Киеву). Голосование продолжалось полчаса.
В Антарктиде голосовали только за общенациональными списками партий, спецучасток в Антарктиде не прикреплен ни к одному из мажоритарных округов.
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Полярники используют не печатные бюллетени, а их сканкопии, которые накануне направляет ЦИК. Протоколы с результатами сразу после подсчета голосов направляют через интернет в Киев.
К слову, Факты ICTV следят за выборами в Верховную Раду онлайн.
Источник: ГУ Национальный антарктический научный центр
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