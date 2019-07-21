Что происходит в штабе партии Европейская солидарность – читайте в материале.

В штабе партии Европейская солидарность журналисты вместе с представителями команды следят за тем, как проходят выборы в Верховную Раду 2019.

Штаб находится на територии Мыстецкого арсенала. Он разделен на различные зоны. На улице оборудована сцена для брифинга, где выступают представители команды Петра Порошенко.

Для журналистов подготовили зону для отдыха и фуршет. Здесь всех угощают десертами, бутербродами, пирогами с зеленью и шашлыками. Есть также вино и безалкогольные напитки.

Среди представителей партии в штабе присутствуют лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, который входит в первую десятку партии Европейская солидарность, и вице-премьер по вопросам европейской интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

































Вино, десерты и шашлык: что происходит в штабе Европейской солидарности / 8 фотографий

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Напомним, Факты ICTV следят за тем, как проходят выборы в Верховную Раду 2019.