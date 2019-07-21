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Какая должна быть явка, чтобы выборы в Раду состоялись

В Украине законом не установлен порог явки на парламентских выборах.

Какая должна быть явка, чтобы выборы в Раду состоялись

Внеочередные парламентские выборы проходят в Украине в воскресенье, 21 июля. Украинцы могут проголосовать до 20.00.

По состоянию на 16.00 явка на парламентских выборах составляла 36,55%.

Наиболее активно голосуют в Черниговской области – 41,69%. Самая низкая явка в Черновицкой области – 27,91%.

Читайте: Явка на выборы 2019 в Верховную Раду

По закону Украины, порога явки на парламентских выборах нет, поэтому волеизъявление в любом случае будет признано состоявшимся.

Факты ICTV продолжают следить за ходом событий во время выборов. Оперативные новости вы можете прочитать в онлайне Выборы в Верховную Раду 2019.

Фото: Dreamstime

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