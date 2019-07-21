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Факты / Украина

Явка на парламентских выборах в Киеве на 16.00

По состоянию на 16.00 в ЦИК поступили данные по явке на 13 из 13 избирательных округов Киева.

Явка на парламентских выборах в Киеве на 16.00

По состоянию на 16.00 в Киеве проголосовало уже 34,6% избирателей.

Всего по Украине явка составила 36,55%. Активнее всего голосуют в Черниговской области – там уже свой выбор сделали 41,69% избирателей. Самая низкая явка в Черновицкой области – 27,91%.

Читайте: Явка на выборы в Верховную Раду 2019

Результаты опроса  экзит-пола публикуют уже в день голосования после закрытия избирательных участков. Они будут доступны на сайте Факты ICTV 21 июля в 20.00.

Напомним, что Факты ICTV следят за выборами в Верховную Раду онлайн.

Источник: ЦИК

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