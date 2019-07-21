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Факты / Украина / Политика

Явка на парламентских выборах в Киеве на 12.00

По состоянию на 12.00 в Центральную избирательную комиссию поступили данные по явке на 13 из 13 избирательных округов Киева.

Вибори в парламент 2019

Явка избирателей в Киеве по состоянию на 12.00 составляет 16,63%. Всего в Украине явка граждан, изъявивших желание проголосовать на выборах, составляет 19,24%.

Это такая же явка, как и во втором туре выборов президента, состоявшихся в апреле. В первом туре киевляне голосовали несколько пассивно (15,6%).

Читайте: В вышиванках и с небольшими очередями: как украинцы голосуют за рубежом

Результаты опроса  экзит-пола публикуют уже в день голосования после закрытия избирательных участков. Они будут доступны на сайте Факты ICTV 21 июля в 20.00.

Факты ICTV следят за событиями вокруг парламентских выборов 2019 в режиме онлайн.

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