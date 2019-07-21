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Факты / Украина / Политика

Явка на выборах в Раду 2019 – сравнение с 2014 годом

По состоянию на 16.00 разница между явкой на нынешних и прошлых парламентских выборах незначительна.

Явка на выборах в Раду 2019 – сравнение с 2014 годом

По состоянию на 16.00 общая явка на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году ниже явки во время парламентских выборов в 2014 году – 36,9% против 40,6%.

Об этом говорится в сравнительных данных общественной сети ОПОРА.

Пока что активнее во время нынешнего волеизъявления голосуют только южные области – в 2019 году явка на этих территориях составила 38%, в 2014 – 32,6%.

Подтверждают эту информацию и в Центральной избирательной комиссии.

Читайте: Явка на выборы 2019 в Верховную Раду

– Разница незначительная, несмотря на то, что сейчас период отпусков. Надеемся, что на момент закрытия участков она будет значительно выше, – сказала секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

К слову, Министерство внутренних дел Украины ожидает, что около 45-50% избирателей проголосуют на внеочередных парламентских выборах сегодня.

Напомним, Факты ICTV писали, какой должна быть явка, чтобы выборы в Раду состоялись.

Источники: УНИАН, РБК-Украина

Фото: Dreamstime

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