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Факты / Украина

Явка на выборах в Верховную Раду 2019: первые данные ЦИК на 12.00

По состоянию на 12.00, во время внеочередных выборов в Верховную Раду на пяти участках проголосовали 13,61% избирателей.

выборы в верховную раду

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что по состоянию на 12.00 по данным из пяти участков на выборах в Верховную Раду проголосовали 13,61% граждан.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Данные опубликованы по Днепропетровской (12,08%), Донецкой (17,12%), Львовской (11,40%) и Одесской (13,88%) областях.

Напомним, утром 21 июля, в день голосования на парламентских выборах, не открылись восемь избирательных участков.

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