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Факты / Украина

Явка на выборах в Верховную Раду на 12.00 по областям

По состоянию на 12.00 на выборах в Верховную Раду проголосовало 19,24% украинцев.

Явка на выборах в Верховную Раду на 12.00 по областям

Явка на 12.00, по данным из 195 округов, составила 19,24%. Активнее всего голосуют в Луганской (25,37%), Кировоградской (23,61%), Запорожской (22,98%), Черниговской (22,84%) и Днепропетровской (22,53%) областях.

Самая низкая явка в Черновицкой (12,21%), Закарпатской (12,32%), Ивано-Франковской (13,07%), Львовской (13,86%) и Тернопольской (15,19%) областях.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Факты ICTV собрали статистику по каждой области Украины, по состоянию на 12.00.

  • Винницкая область – 18,68%
  • Волынская область – 15,77%
  • Днепропетровская область – 22,53%
  • Донецкая область – 21,62%
  • Житомирская область – 19,25%
  • Закарпатская область – 12,32%
  • Запорожская область – 22,98%
  • Ивано-Франковская область – 13,07%
  • Киевская область – 19,46%
  • Кировоградская область – 23,61%
  • Луганская область – 25,37%
  • Львовская область – 13,86%
  • Николаевская область – 20,72%
  • Одесская область -18,43%
  • Полтавская область – 23,25%
  • Ровенская область – 16,19%
  • Сумская область – 20,46%
  • Тернопольская область – 15,19%
  • Харьковская область – 21,53%
  • Херсонская область – 21,72%
  • Хмельницкая область – 20,48%
  • Черкасская область – 22,67%
  • Черновицкая область – 12,21%
  • Черниговская область – 22,84%
  • Киев – 16,63%

К слову, Факты ICTV следят за явкой на выборы 2019 в Верховную Раду  онлайн.

Источник: ЦИК

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