По состоянию на 12.00 на выборах в Верховную Раду проголосовало 19,24% украинцев.
Явка на 12.00, по данным из 195 округов, составила 19,24%. Активнее всего голосуют в Луганской (25,37%), Кировоградской (23,61%), Запорожской (22,98%), Черниговской (22,84%) и Днепропетровской (22,53%) областях.
Самая низкая явка в Черновицкой (12,21%), Закарпатской (12,32%), Ивано-Франковской (13,07%), Львовской (13,86%) и Тернопольской (15,19%) областях.
Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)
Факты ICTV собрали статистику по каждой области Украины, по состоянию на 12.00.
- Винницкая область – 18,68%
- Волынская область – 15,77%
- Днепропетровская область – 22,53%
- Донецкая область – 21,62%
- Житомирская область – 19,25%
- Закарпатская область – 12,32%
- Запорожская область – 22,98%
- Ивано-Франковская область – 13,07%
- Киевская область – 19,46%
- Кировоградская область – 23,61%
- Луганская область – 25,37%
- Львовская область – 13,86%
- Николаевская область – 20,72%
- Одесская область -18,43%
- Полтавская область – 23,25%
- Ровенская область – 16,19%
- Сумская область – 20,46%
- Тернопольская область – 15,19%
- Харьковская область – 21,53%
- Херсонская область – 21,72%
- Хмельницкая область – 20,48%
- Черкасская область – 22,67%
- Черновицкая область – 12,21%
- Черниговская область – 22,84%
- Киев – 16,63%
К слову, Факты ICTV следят за явкой на выборы 2019 в Верховную Раду онлайн.