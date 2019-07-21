По состоянию на 12.00 на выборах в Верховную Раду проголосовало 19,24% украинцев.

Явка на 12.00, по данным из 195 округов, составила 19,24%. Активнее всего голосуют в Луганской (25,37%), Кировоградской (23,61%), Запорожской (22,98%), Черниговской (22,84%) и Днепропетровской (22,53%) областях.

Самая низкая явка в Черновицкой (12,21%), Закарпатской (12,32%), Ивано-Франковской (13,07%), Львовской (13,86%) и Тернопольской (15,19%) областях.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Факты ICTV собрали статистику по каждой области Украины, по состоянию на 12.00.

Винницкая область – 18,68%

Волынская область – 15,77%

Днепропетровская область – 22,53%

Донецкая область – 21,62%

Житомирская область – 19,25%

Закарпатская область – 12,32%

Запорожская область – 22,98%

Ивано-Франковская область – 13,07%

Киевская область – 19,46%

Кировоградская область – 23,61%

Луганская область – 25,37%

Львовская область – 13,86%

Николаевская область – 20,72%

Одесская область -18,43%

Полтавская область – 23,25%

Ровенская область – 16,19%

Сумская область – 20,46%

Тернопольская область – 15,19%

Харьковская область – 21,53%

Херсонская область – 21,72%

Хмельницкая область – 20,48%

Черкасская область – 22,67%

Черновицкая область – 12,21%

Черниговская область – 22,84%

Киев – 16,63%

К слову, Факты ICTV следят за явкой на выборы 2019 в Верховную Раду онлайн.