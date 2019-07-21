Владимир Зеленский проголосовал на внеочередных выборах в Раду, отметив, что партия Слуга народа не желает создавать коалицию со старыми политическими силами.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает после досрочных выборов в Верховную Раду создать парламентскую коалицию с представителями новых политических сил.

– Ни с кем из старых сил мы не видим коалицию. Я думаю, выборы будут справедливы. Хочу, чтобы в коалиции были новые лица, – сказал он.

Зеленский перед голосованием на выборах в Раду заявил, что вновь избранные депутаты должны рассмотреть законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

– Новым премьером Украины должен стать экономист, ранее возглавлял Кабмин, Раду или фракцию в парламенте. Честно вам скажу, провожу уже консультации, – отметил президент.

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Он добавил, что проголосовал за партию, к которой очень хорошо относится.

Владимир Зеленский традиционно голосовал на Оболони по адресу проспект Героев Сталинграда, в Колледже морского и речного флота.

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