По итогам обработки 41,7% протоколов кандидаты от Слуги народа побеждают во всех мажоритарных округах Киева. Кто эти кандидаты и чем они занимаются – читайте в материале Фактов ICTV.

По данным ЦИК, по многомандатному округу во всех областях, кроме Донецкой и Луганской лидирует Слуга народа – 42.34% поддержки. На всех мажоритарных округах Киева также победили представители партии Слуга народа.

В округе № 211 лидирует кандидат от партии Слуга народа Александр Юрчишин, за которого проголосовали 36,16% избирателей.

Окончил Киевский национальный университет им. Т Шевченко, Институт последипломного образования по специальности Правоведени», а также Открытый международный университет развития человека Украина, факультет инженерных технологий, кафедра дизайна. Общественный активист.

В округе №212 лидирует кандидат от Слуги народа Максим Перебийнис – 34,54% голосов.

Окончил Днепропетровскую государственную медицинскую академию по специальности Лечебное дело, а также интернатуру в Национальном медицинском университете им. Богомольца по специальности Анестезиология и реанимация.

Заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии медицинского центра Борис, врач-анестезиолог, по совместительству – ассистент кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. Богомольца.

В округе №213 лидерство удерживает кандидат от Слуги народа Артем Дубнов – 36,56% голосов.

Окончил стоматологический факультет Национального медицинского университета им. Богомольца по специальности Cтоматология и интернатуру по общей стоматологии на базе Национальной академии последипломного образования врачей им. П. Шупика.

Также окончил юридический факультет Университета экономики и права КРОК по специальности хозяйственное право. Врач-стоматолог-хирург в ООО Клиника Дубновой Стоматология. Президент Всеукраинской общественной организации Ассоциация имплантологов Украины.

В округе №214 лидирует кандидат от Слуги народа Сергей Швец – 33,85% голосов.

Окончил Национальный университет Киево-Могилянская академия по специальности Культурология» Специальный корреспондент и ведущий.

В округе №215 лидирует с 37,28% голосов также Слуга народа Богдан Яременко.

Окончил КНУ имени Тараса Шевченко по специальности филолог, преподаватель украинского языка и литературы. Дипломат. Председатель правления благотворительного фонда Майдан иностранных дел.

Занимал должность генерального консула Украины в Стамбуле и постоянного представителя Украины при Организации Черноморского экономического сотрудничества. В 2014 году уволен с государственной службы по собственному желанию.

В округе №216 убедительное лидерство удерживает кандидат от Слуги народа Леся Забуранная – за нее отдали свои голоса 41,53% избирателей.

Окончила Киевский национальный торгово-экономический университет по специальности экономика предприятия. Доктор экономических наук. Профессор кафедры менеджмента имени профессора Завадского Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

Член Союза содействия развитию сельского зеленого туризма в Украине. Эксперт научно-экспертного совета Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В округе №217 побеждает с 37,71% голосов кандидат от Слуги народа Марьяна Безуглая.

Окончила Национальный медицинский университет Богомольца, первый медицинский факультет Лечебное дело и интернатуру по специальности внутренние болезни.

Также закончила Украинский военно-медицинскую академию по специальности Общая практика – семейная медицина, Международную программу лидерства Государственного департамента США Здравоохранение и маргинализированные популяции и имеет специализацию организация и управление здравоохранением.

Читайте: Подсчет голосов ЦВК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Руководитель программы Реформа системы медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины в Министерстве обороны Украины.

В округе №218 40,26% голосов набирает кандидат от Слуги народа Дмитрий Гурин.

Окончил Приазовский государственный технический университет. Предприниматель. Общественный деятель, занимается проектами в сфере архитектуры и градопланирования.

В округе №219 за кандидата от Слуги народа Николая Тищенко отдали свои голоса 31,44% избирателей.

Окончил Киевский инженерно-строительный институт по специальности инженер-механик. Генеральный директор ООО ПКФ РИМИД , соучредитель ООО Компания Конкорд. Телеведущий, общественный деятель, ресторатор.

В округе №220 лидирует кандидат от Слуги народа Анна Бондарь – 36,76% голосов.

Окончила Национальную академию изобразительного искусства и архитектуры по специальности искусствовед, а также Киевский национальный университет строительства и архитектуры и Национальный университет Львовская Политехника по специальности архитектор.

Генеральный директор директората технического регулирования в строительстве Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Общественный деятель, заслуженный архитектор Украины. Несколько лет занимается проектами развития Подольского района.

В округе №221 лидирует кандидат от Слуги народа, за Анну Пуртову отдали свои голоса 23,16% избирателей.

Окончила Днепровский национальный университет, юридический факультет и факультет международной экономики. Занималась предпринимательской деятельностью по направлению информационных технологий и диджитал. Разрабатывает концепцию электронного образования.

В округе №222 лидирует кандидат от партии Слуга народа Роман Грищук – 43,78%.

Окончил НТУ Киевский политехнический институт по специальности медицинские приборы и системы. Частный предприниматель. Художественный руководитель студии Мамахохотала.

Номинант премии TOP 30 UNTIL 30 от KyivPost (2018) Вошел в список Топ 30 украинцев до 30, которые достигли успеха в своих сферах деятельности по версии журнала Forbes.

В округе №223 за кандидата от Слуги народа Людмилу Буймистер отдали свои голоса 33,35% избирателей.

Окончила МГИМО по специальности Международное публичное право и Лондонскую бизнес-школу по специальности корпоративные финансы: Оценка бизнеса, риск, реструктуризация.

Директор и председатель наблюдательного совета Гданьской судостроительной верфи (Польша). С апреля 2018 занимается консультациями в сфере альтернативной энергетики и устойчивого развития.

Результаты выборов оправдали Ваши ожидания? Да

Нет

Частично Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Напомним, ЦИК опубликовала данные после подсчета 100% бюллетеней с избирательных участков на заграничных округах.