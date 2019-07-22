По итогам обработки 41,7% протоколов кандидаты от Слуги народа побеждают во всех мажоритарных округах Киева. Кто эти кандидаты и чем они занимаются – читайте в материале Фактов ICTV.
По данным ЦИК, по многомандатному округу во всех областях, кроме Донецкой и Луганской лидирует Слуга народа – 42.34% поддержки. На всех мажоритарных округах Киева также победили представители партии Слуга народа.
- В округе № 211 лидирует кандидат от партии Слуга народа Александр Юрчишин, за которого проголосовали 36,16% избирателей.
Окончил Киевский национальный университет им. Т Шевченко, Институт последипломного образования по специальности Правоведени», а также Открытый международный университет развития человека Украина, факультет инженерных технологий, кафедра дизайна. Общественный активист.
- В округе №212 лидирует кандидат от Слуги народа Максим Перебийнис – 34,54% голосов.
Окончил Днепропетровскую государственную медицинскую академию по специальности Лечебное дело, а также интернатуру в Национальном медицинском университете им. Богомольца по специальности Анестезиология и реанимация.
Заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии медицинского центра Борис, врач-анестезиолог, по совместительству – ассистент кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. Богомольца.
- В округе №213 лидерство удерживает кандидат от Слуги народа Артем Дубнов – 36,56% голосов.
Окончил стоматологический факультет Национального медицинского университета им. Богомольца по специальности Cтоматология и интернатуру по общей стоматологии на базе Национальной академии последипломного образования врачей им. П. Шупика.
Также окончил юридический факультет Университета экономики и права КРОК по специальности хозяйственное право. Врач-стоматолог-хирург в ООО Клиника Дубновой Стоматология. Президент Всеукраинской общественной организации Ассоциация имплантологов Украины.
- В округе №214 лидирует кандидат от Слуги народа Сергей Швец – 33,85% голосов.
Окончил Национальный университет Киево-Могилянская академия по специальности Культурология» Специальный корреспондент и ведущий.
- В округе №215 лидирует с 37,28% голосов также Слуга народа Богдан Яременко.
Окончил КНУ имени Тараса Шевченко по специальности филолог, преподаватель украинского языка и литературы. Дипломат. Председатель правления благотворительного фонда Майдан иностранных дел.
Занимал должность генерального консула Украины в Стамбуле и постоянного представителя Украины при Организации Черноморского экономического сотрудничества. В 2014 году уволен с государственной службы по собственному желанию.
- В округе №216 убедительное лидерство удерживает кандидат от Слуги народа Леся Забуранная – за нее отдали свои голоса 41,53% избирателей.
Окончила Киевский национальный торгово-экономический университет по специальности экономика предприятия. Доктор экономических наук. Профессор кафедры менеджмента имени профессора Завадского Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.
Член Союза содействия развитию сельского зеленого туризма в Украине. Эксперт научно-экспертного совета Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
- В округе №217 побеждает с 37,71% голосов кандидат от Слуги народа Марьяна Безуглая.
Окончила Национальный медицинский университет Богомольца, первый медицинский факультет Лечебное дело и интернатуру по специальности внутренние болезни.
Также закончила Украинский военно-медицинскую академию по специальности Общая практика – семейная медицина, Международную программу лидерства Государственного департамента США Здравоохранение и маргинализированные популяции и имеет специализацию организация и управление здравоохранением.
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Руководитель программы Реформа системы медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины в Министерстве обороны Украины.
- В округе №218 40,26% голосов набирает кандидат от Слуги народа Дмитрий Гурин.
Окончил Приазовский государственный технический университет. Предприниматель. Общественный деятель, занимается проектами в сфере архитектуры и градопланирования.
- В округе №219 за кандидата от Слуги народа Николая Тищенко отдали свои голоса 31,44% избирателей.
Окончил Киевский инженерно-строительный институт по специальности инженер-механик. Генеральный директор ООО ПКФ РИМИД , соучредитель ООО Компания Конкорд. Телеведущий, общественный деятель, ресторатор.
- В округе №220 лидирует кандидат от Слуги народа Анна Бондарь – 36,76% голосов.
Окончила Национальную академию изобразительного искусства и архитектуры по специальности искусствовед, а также Киевский национальный университет строительства и архитектуры и Национальный университет Львовская Политехника по специальности архитектор.
Генеральный директор директората технического регулирования в строительстве Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Общественный деятель, заслуженный архитектор Украины. Несколько лет занимается проектами развития Подольского района.
- В округе №221 лидирует кандидат от Слуги народа, за Анну Пуртову отдали свои голоса 23,16% избирателей.
Окончила Днепровский национальный университет, юридический факультет и факультет международной экономики. Занималась предпринимательской деятельностью по направлению информационных технологий и диджитал. Разрабатывает концепцию электронного образования.
- В округе №222 лидирует кандидат от партии Слуга народа Роман Грищук – 43,78%.
Окончил НТУ Киевский политехнический институт по специальности медицинские приборы и системы. Частный предприниматель. Художественный руководитель студии Мамахохотала.
Номинант премии TOP 30 UNTIL 30 от KyivPost (2018) Вошел в список Топ 30 украинцев до 30, которые достигли успеха в своих сферах деятельности по версии журнала Forbes.
- В округе №223 за кандидата от Слуги народа Людмилу Буймистер отдали свои голоса 33,35% избирателей.
Окончила МГИМО по специальности Международное публичное право и Лондонскую бизнес-школу по специальности корпоративные финансы: Оценка бизнеса, риск, реструктуризация.
Директор и председатель наблюдательного совета Гданьской судостроительной верфи (Польша). С апреля 2018 занимается консультациями в сфере альтернативной энергетики и устойчивого развития.
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