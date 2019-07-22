21 июля украинцы выбирали на досрочных выборах партии, которые пройдут в Верховную Раду IX созыва. Факты ICTV подготовили репортаж из штаба политической партии Слуга народа.

Факты ICTV в течение дня наблюдали за развитием событий на парламентских выборах в штабе политической партии Дмитрия Разумкова Слуга народа.

Стоит отметить, что на этот раз (по сравнению с президентскими выборами) в штабе Зе команды было скромнее. Партия Слуга народа сделала акцент не на конкурсах и фуршете, а на официальной составляющие мероприятия.

В течение дня рассказывали о стратегии развития страны, которую предлагает партия.

Зе команада подготовила большую брифинговую программу.

Здесь и официальные лица, и просто друзья, которые пришли поддержать Дмитрия Разумкова и его партийную команду.

Развлекательная программа не отставала. В штабе можно было поиграть в настольный футбол или теннис. Сам зал просторный, поэтому было много свободного места для общения и развлечений. Обстановка дружественная и открытая. Как журналисты, так и кандидаты в парламент легко идут на контакт.

Як проходять парламентські вибори у штабі партії Слуга народу Опубліковано Факти ICTV Неділя, 21 липня 2019 р.

У ведущего штаба Слуги народа Артема Гагарина, как всегда, хорошее чувство юмора. На мой вопрос, будет ли сегодня бой на ринге среди журналистов за интервью с президентом, он ответил:

– Могу без проблем устроить бой в соседней комнате среди девушек в купальниках.

Фуршет по сравнению с президентскими выборами был достаточно скромен.

На обед подавали гамбургеры, картофель фри, печеные овощи, а также мясной рулет.

На ужин штаб Слуги народа предложил большее разнообразие закусок и напитков.

















Футбол, гамбургеры и Зеленский: как проходили выборы в штабе Слуги народа / 4 фотографии

Главным сюрпризом для штаба был приход президента Украины Владимира Зеленского.

Оголошення результатів Національного екзит-полу у штабі партії Слуга народу Опубліковано Факти ICTV Неділя, 21 липня 2019 р.

Вместе с командой он отвечал на вопросы журналистов и праздновал победу.

Напомним, результаты Национального экзит-пола определили политическую партию Слуга народа лидером на парламентских выборах. Она набрала 44,2% голосов.

Дарина Манзюк