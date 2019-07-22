21 июля украинцы выбирали на досрочных выборах партии, которые пройдут в Верховную Раду IX созыва. Факты ICTV подготовили репортаж из штаба политической партии Слуга народа.
Факты ICTV в течение дня наблюдали за развитием событий на парламентских выборах в штабе политической партии Дмитрия Разумкова Слуга народа.
Стоит отметить, что на этот раз (по сравнению с президентскими выборами) в штабе Зе команды было скромнее. Партия Слуга народа сделала акцент не на конкурсах и фуршете, а на официальной составляющие мероприятия.
В течение дня рассказывали о стратегии развития страны, которую предлагает партия.
Зе команада подготовила большую брифинговую программу.
Здесь и официальные лица, и просто друзья, которые пришли поддержать Дмитрия Разумкова и его партийную команду.
Развлекательная программа не отставала. В штабе можно было поиграть в настольный футбол или теннис. Сам зал просторный, поэтому было много свободного места для общения и развлечений. Обстановка дружественная и открытая. Как журналисты, так и кандидаты в парламент легко идут на контакт.
Як проходять парламентські вибори у штабі партії Слуга народу
Опубліковано Факти ICTV Неділя, 21 липня 2019 р.
У ведущего штаба Слуги народа Артема Гагарина, как всегда, хорошее чувство юмора. На мой вопрос, будет ли сегодня бой на ринге среди журналистов за интервью с президентом, он ответил:
– Могу без проблем устроить бой в соседней комнате среди девушек в купальниках.
Фуршет по сравнению с президентскими выборами был достаточно скромен.
На обед подавали гамбургеры, картофель фри, печеные овощи, а также мясной рулет.
На ужин штаб Слуги народа предложил большее разнообразие закусок и напитков.
Главным сюрпризом для штаба был приход президента Украины Владимира Зеленского.
Оголошення результатів Національного екзит-полу у штабі партії Слуга народу
Опубліковано Факти ICTV Неділя, 21 липня 2019 р.
Вместе с командой он отвечал на вопросы журналистов и праздновал победу.
Напомним, результаты Национального экзит-пола определили политическую партию Слуга народа лидером на парламентских выборах. Она набрала 44,2% голосов.
Дарина Манзюк