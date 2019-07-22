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Факты / Инфографика

Кто проходит в Верховную Раду от партии Слуга народа

Слуга народа может получить 121 мандат в Верховной Раде по спискам, согласно результатам 67.91% обработанных бюллетеней.

Слуга народу

По результатам 67.91% обработанных Центральной избирательной комиссией бюллетеней, партию Слуга народа на парламентских выборах поддержали 42,64% избирателей. Поэтому политсила получает 121 мандат в Верховной Раде по спискам. Еще 106 мест Слуга народа получит по мажоритарным округам.

Кто проходит в Верховную Раду от партии Слуга народа

Партія Слуга Народу Повний Список Кандидатів у Народні Депутати

Читайте: Подсчет голосов ЦИК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Другие новости о парламентских выборах 2019 – в онлайне Фактов ICTV.

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