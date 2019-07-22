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Факты / Украина

Кто прошел в Раду от Слуги народа в Киевской области (СПИСОК)

В семи из девяти мажоритарных округах Киевской области на внеочередных выборах в Верховную Раду лидируют представители партии Слуга народа.

Кто прошел в Раду от Слуги народа в Киевской области (СПИСОК)

ЦИК продолжает подсчет голосов за мажоритарщиков в Киевской области на внеочередных выборах в Верховную Раду.

На всех округах Киевской области лидирует партия Слуга народа.

Читайте: Подсчет голосов ЦИК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Из девяти одномандатных округов представители Слуги народа лидируют в семи. В одном округе побеждает представитель местной партии и в еще одном – кандидат от Батькивщины.

В девяти округах Киевской области по состоянию на 12.30 22 июля лидируют

  • 90 (подсчитано 69,07%) – Бабенко Николай (Белая Церковь вместе) – 27,56%;
  • 91 (подсчитано 64,84%) – Олег Дунда (Слуга народа) – 33,97%;
  • 92 (подсчитано 35,18%) – Виктор Свитовенко (Батькивщина) – 19,46%;
  • 93 (подсчитано 25,28%) – Анна Скороход (Слуга народа) – 41,08%;
  • 94 (подсчитано 26,47%) – Александр Дубинский (Слуга народа) – 36,20%;
  • 95 (подсчитано 32,40%) – Александр Горобец (Слуга народа) – 29,16%;
  • 96 (подсчитано 41,29%) – Ольга Василевская-Смаглюк (Слуга народа) – 38,98%;
  • 97 (подсчитано 30,37,23%) – Николай Галушко (Слуга народа) – 37,42%;
  • 98 (подсчитано 38,17%) – Сергей Бунин (Слуга народа) – 43,31%.

К слову, Факты ICTV публиковали результаты выборов в Раду по экзит-полу.

Источник: ЦИК

Фото: Dreamstime

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