Андрей Коболев может стать одним из кандидатов на пост премьер-министра Украины. Факты ICTV собрали самую важную информацию из биографии Андрея Коболева.
В 2000 году Андрей Коболев окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, в котором получил степень магистра международных экономических отношений.
За год до этого он начал работать в международной аудиторской и консалтинговой группе PricewaterhouseCoopers, где занимался вопросами стратегического управления и корпоративных преобразований до 2002 года.
С 2002 по 2010 год работал в Нафтогазе Украины, где поднялся до советника главы правления.
До 2014 году Коболев был партнером и соучредителем инвестиционно-банковской группы AYA Capita, где занимался привлечением долгового и акционерного капитала.
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В 2014 году Коболев стал главой правления Нафтогаза Украины. Это было то время, когда компании пришлось выплачивать пятилетние евробонды и нести огромные убытки.
В том же году в Нафтогазе Украины провели ряд реформ, благодаря которым наша страна смогла избавиться от зависимости от российского газа и начала закупать ресурс у 18 поставщиков Европы на рыночных условиях.
Кроме того, реформы за время Коболева на должности помогли сделать промышленный рынок газа конкурентным. Также Нафтогаз начал давать хороший доход и в 2018 году выплатил 136,5 млрд грн налогов и дивидендов.
Во время пребывания Коболева на должности главы правления Нафтогаза была зафиксирована рекордная добыча собственного газа, которая составила 15,5 млрд кубометров.
К слову, Факты ICTV также собрали информацию о Владиславе Рашковане, который может стать премьер-министром Украины.
Фото: Андрей Коболев