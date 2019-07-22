Партия Слуга народа, лидирующая на выборах в Верховную Раду, открыта к диалогу и коалиции с другими политсилами.

Дмитрий Разумков, лидер партии Слуга народа, в эфире Свободы слова на ICTV заявил, что сначала надо дождаться окончательных результатов парламентских выборов, а потом говорить о коалиции в новой Раде.

– Мы открыты для диалога, прежде всего, с партией Голос, но надо дождаться объявления окончательных результатов, – подчеркнул политик.

По его словам, также многое будет зависеть от того, что нам будут предлагать, поскольку Слуга народа готова к сотрудничеству в формате коалиции, и не только.

Читайте: Кто проходит в Раду по мажоритарке – список депутатов

В то же время Разумом отметил, что на каждую кадровую позицию партия имеет своих представителей.

– Однако принципиальным являются не персоналии на той или иной должности, а принципиальной является эффективность человека на должности. Поэтому, если у наших коллег будут интересные предложения, мы готовы их рассмотреть, – подчеркнул политик.

Напомним, Факты ICTV следят за подсчетом голосов ЦИК на выборах в Верховную Раду 2019.