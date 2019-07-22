Согласно подсчету голосов, на выборах в Верховную Раду 2019 на антарктической станции Академик Вернадский, за партию Голос проголосовало больше всего людей – пять полярников.

Результаты голосования на выборах в Верховную Раду 2019 в Антарктиде показали, что за партию Голос проголосовали пять человек.

За Слугу народа отдали голоса четверо полярников, за Европейскую солидарность – двое.

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Также один бюллетень признали недействительным.

Результаты выборов оправдали Ваши ожидания? Да 50%, 2 голоса 2 голоса 50% 50%

Частично 50%, 2 голоса 2 голоса 50% 50%

Нет 0%, 0 голосов 0 голосов 0% Всего голосов: 4 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Всего в Антарктиде проголосовали 12 человек.

Ранее Факты ICTV публиковали результаты экзит-пола на выборах в Верховную Раду 2019.

Фото: Национальный антарктический научный центр