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Факты / Украина

На выборах в Антарктиде победил Голос

Согласно подсчету голосов, на выборах в Верховную Раду 2019 на антарктической станции Академик Вернадский, за партию Голос проголосовало больше всего людей – пять полярников.

На выборах в Антарктиде победил Голос

Результаты голосования на выборах в Верховную Раду 2019 в Антарктиде показали, что за партию Голос проголосовали пять человек.

За Слугу народа отдали голоса четверо полярников, за Европейскую солидарность – двое.

Читайте: Подсчет голосов ЦВК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Также один бюллетень признали недействительным.

Результаты выборов оправдали Ваши ожидания?

  • Да 50%, 2 голоса
    2 голоса 50%
    50%
  • Частично 50%, 2 голоса
    2 голоса 50%
    50%
  • Нет 0%, 0 голосов
    0 голосов
    0%
Всего голосов: 4

Всего в Антарктиде проголосовали 12 человек.

Ранее Факты ICTV публиковали результаты экзит-пола на выборах в Верховную Раду 2019.

Фото: Национальный антарктический научный центр

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