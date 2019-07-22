Согласно подсчету голосов, на выборах в Верховную Раду 2019 на антарктической станции Академик Вернадский, за партию Голос проголосовало больше всего людей – пять полярников.
Результаты голосования на выборах в Верховную Раду 2019 в Антарктиде показали, что за партию Голос проголосовали пять человек.
За Слугу народа отдали голоса четверо полярников, за Европейскую солидарность – двое.
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Также один бюллетень признали недействительным.
Результаты выборов оправдали Ваши ожидания?
Да 50%, 2 голоса
Частично 50%, 2 голоса
Нет 0%, 0 голосов
Всего в Антарктиде проголосовали 12 человек.
Ранее Факты ICTV публиковали результаты экзит-пола на выборах в Верховную Раду 2019.
Фото: Национальный антарктический научный центр
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