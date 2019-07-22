Переговоры о сотрудничестве с Международным валютным фондом возобновятся в сентябре.

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус сообщил, что переговоры о сотрудничестве с МВФ возобновятся в сентябре.

Он отметил, что будут представлены вопросы и предложения с обеих сторон.

Что-то будем предлагать мы со своей стороны, что мы хотим выполнить, сделать, вписать в меморандум, что-то будут предлагать они. Будет переговорный процесс, – сказал Андрей Герус.

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Андрей Герус выразил желание, чтобы цена на газ для населения была более мягко отражена в меморандуме с МВФ. Он обратил внимание на то, что это вопрос не просто экономический, а политический.

По его мнению, со стороны Украины должна быть собственная инициатива о проведении антикоррупционных реформ.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Украина рассчитывает на $2 млрд по новой программе МВФ.