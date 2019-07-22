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Факты / Украина

Погода в Украине на 22 июля (КАРТА)

22 июля на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы

Погода

Днем 22 июля в Украине, кроме восточных и большинства южных областей, пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/сек.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 20°; днем 24-29°.

На юге страны 30-33°.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 22 июля

В Киеве днем ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/сек.

Температура воздуха 26-28°.

Ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды на август и начало осени в Украине.

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