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Факты / Украина

Полиция проверяет группу подозрительных лиц, которые направлялись на автобусах в Киев

Правоохранители проверяют информацию о передвижении подозрительных лиц в направлении Киева.

Полиция проверяет группу подозрительных лиц, которые направлялись на автобусах в Киев

За час до завершения парламентских выборов в полицию Киевской области поступило ряд сообщений о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении Киева.

Сообщения поступали от жителей Броваров, Борисполя и Василькова.

Читайте: Результаты экзит-пола 2019

Во время остановки некоторых транспортных средств работники полиции действительно обнаружили в салонах людей, которые зарегистрированы в других областях страны и едут в Киев.

Правоохранители продолжают реагировать на подобные сообщения, чтобы предупредить любые провокации.

Напомним, Факты ICTV продолжают следить за выборами в Верховную Раду 2019 онлайн.

Источник: Нацполиция

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