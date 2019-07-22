Правоохранители проверяют информацию о передвижении подозрительных лиц в направлении Киева.
За час до завершения парламентских выборов в полицию Киевской области поступило ряд сообщений о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении Киева.
Сообщения поступали от жителей Броваров, Борисполя и Василькова.
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Во время остановки некоторых транспортных средств работники полиции действительно обнаружили в салонах людей, которые зарегистрированы в других областях страны и едут в Киев.
Правоохранители продолжают реагировать на подобные сообщения, чтобы предупредить любые провокации.
Напомним, Факты ICTV продолжают следить за выборами в Верховную Раду 2019 онлайн.
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