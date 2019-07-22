Незначительные нарушения на парламентских выборах в Украине не повлияли на ход голосования.

На внеочередных выборах в Верховную Раду нарушения не были систематичными и не повлияли результаты.

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– Системных нарушений, которые повлияли бы на ход голосования, а также результат подсчета голосов, по состоянию на этот час нами не выявлено. Тем не менее, это не значит, что по ходу голосования и на этапе подведения итогов нарушений как таковых не было, – заявила глава правления сети Опора Ольга Айвазовская.

Напомним, Факты ICTV следят за тем, как проходят выборы в Верховную Раду 2019 онлайн.

Фото: ОПОРА