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Факты / Украина / Политика

Нарушения на парламентских выборах не повлияли на результат – Опора

Незначительные нарушения на парламентских выборах в Украине не повлияли на ход голосования.

Нарушения на парламентских выборах не повлияли на результат – Опора

На внеочередных выборах в Верховную Раду нарушения не были систематичными и не повлияли результаты.

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– Системных нарушений, которые повлияли бы на ход голосования, а также результат подсчета голосов, по состоянию на этот час нами не выявлено. Тем не менее, это не значит, что по ходу голосования и на этапе подведения итогов нарушений как таковых не было, – заявила глава правления сети Опора Ольга Айвазовская.

Напомним, Факты ICTV следят за тем, как проходят выборы в Верховную Раду 2019 онлайн.

Фото: ОПОРА

Источник: ОПОРА

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