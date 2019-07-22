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Факты / Украина / Политика

Топ-3 самых распространенных нарушения на выборах в Раду 2019

Во время голосования на выборах в Верховную Раду гражданская сеть Опора зафиксировала 759 нарушений на УИК. Самыми распространенными были нарушения материально-технического обеспечения, незаконного голосования и подсчета голосов.

Вибори до Верховної Ради

Наблюдатели гражданской сети Опора в день голосования на выборах в Верховную Раду зафиксировали 759 нарушений на УИК и 123 на ОИК.

По информации Опоры, в целом выборы имели демократический характер, а существенные нарушения были единичными и не могли повлиять на волеизъявление украинцев.

Больше всего было зафиксировано нарушений материально-технического обеспечения (274).

Достаточно распространенными среди них были отсутствие необходимого количество ящиков и кабин для голосования, несоблюдение требований по минимальной площади помещения.

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Зафиксировала Опора и случаи незаконного голосования, то есть когда избиратели голосовали без документов, или по документам, которые не предусмотрены законом. Так, на парламентских выборах некоторые граждане голосовали по пенсионному удостоверению и ксерокопии паспорта.

Также обнаружили 59 нарушений, связанных с подсчетом голосов. Наиболее типичным из них было нарушение очередности подсчета.

К слову, по результатам экзит-пола в Верховную Раду должны попасть пять политических сил.

Источник: ОПОРА

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