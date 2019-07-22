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В Одесской области закроют некоторые пляжи: сроки и причина

В Одесской области на два дня закроют некоторые пляжи.

В Одесской области закроют некоторые пляжи: сроки и причина

В Одесской области из-за проведения испытаний с боевыми стрельбами пляжи на побережье Черного моря от населенного пункта Николаевка до населенного пункта Лебедевка закроют на два дня.

Читайте: Отдых в Одессе: жилье, пляжи, развлечения

Боевые испытания пройдут с 7.00 24 июля до 23.00 25 июля.

Ранее Факты ICTV рассказывали, где можно купаться в Одессе.

Источник: Odessa.online

Фото: Dreamstime

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