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Факты / Украина

В ЕС назвали два способа для получения крымчанами шенгенской визы

ЕС не будет ставить шенгенские визы крымчанам в паспорта, выданные РФ после 2014 года.

В ЕС назвали два способа для получения крымчанами шенгенской визы

Евросоюз не даст визы крымчанам по паспортам РФ, выданным после 2014 года.

Об этом сообщил глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер.

Дипломат заявил, что ЕС “не признал и не признает” аннексию Крыма РФ.

– Поэтому российские паспорта, выданные в Крыму российскими властями после аннексии, не будут признаны и приниматься при обращении за шенгенской визой, – сказал Эдерер.

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Однако крымчане все же могут получить шенгенскую визу и для этого есть два способа.

– Первый – для жителей Крыма, имеющих проездные документы, выданные там российскими властями до незаконной аннексии. Второй способ – таков: многие жители Крыма имеют украинский паспорт или могут его получить, поскольку Украина по-прежнему считает жителей Крыма украинскими гражданами. И жители Крыма могут использовать эти украинские не биометрические паспорта, – отметил дипломат.

В обоих случаях жителям Крыма “нужно обращаться за шенгенской визой в консульства стран ЕС, расположенные в Украине, а не в России”. Если же у крымчан есть биометрический украинский паспорт, то они могут осуществлять безвизовые поездки в страны Шенгенской зоны, поскольку для украинцев действует безвизовый режим.

К слову, лидеры ЕС продлили запрет европейским компаниям инвестировать в Крым до 23 июня 2020 года.

Источник: ТАСС

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