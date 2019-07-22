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От 75% до 49% – явка на выборах в Верховную Раду за годы независимости

Факты ICTV сравнили уровень явки украинцев на парламентских выборах за всю историю независимости страны.

От 75% до 49% – явка на выборах в Верховную Раду за годы независимости

Украинцы 21 июля 2019 года выбирали новый состав Верховной Рады, поставив исторический антирекорд.

Явка на этих выборах самой стала  низкой за всю историю независимой Украины – 49,8%. Наибольшая явка зафиксирована в Черниговской области (54,8%), а наименьшая – в Закарпатской (41,16%).

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Самая большая активность была на парламентских выборах в 1994 году – 75,6%.

Затем с каждым годом желания проголосовать в украинцев ставало все меньше и меньше. Так, в 1998 году явка составила 71,2%, в 2002 – 65,2%, в 2006 – 67,6%, в 2007 – 62%, в 2012 – 56,8%, в 2014 – 52,4 %.

Напомним, Факты ICTV следят за тем, как проходят выборы в Верховную Раду 2019 онлайн.

Фото: Dreamstime

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