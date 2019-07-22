Факты ICTV сравнили уровень явки украинцев на парламентских выборах за всю историю независимости страны.

Украинцы 21 июля 2019 года выбирали новый состав Верховной Рады, поставив исторический антирекорд.

Явка на этих выборах самой стала низкой за всю историю независимой Украины – 49,8%. Наибольшая явка зафиксирована в Черниговской области (54,8%), а наименьшая – в Закарпатской (41,16%).

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Самая большая активность была на парламентских выборах в 1994 году – 75,6%.

Затем с каждым годом желания проголосовать в украинцев ставало все меньше и меньше. Так, в 1998 году явка составила 71,2%, в 2002 – 65,2%, в 2006 – 67,6%, в 2007 – 62%, в 2012 – 56,8%, в 2014 – 52,4 %.

Напомним, Факты ICTV следят за тем, как проходят выборы в Верховную Раду 2019 онлайн.