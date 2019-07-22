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Факты / Украина / Политика

Выборы в Раду: как проголосовала Одесса

В Одессе на внеочередных парламентских выборах партия Слуга народа получила первенство.

Вибори в парламент 2019

Центральная избирательная комиссия обновила данные по результатам голосования на выборах в Верховную Раду, как по мажоритарке, так и в многомандатных избирательных округах.

В частности, после обработки 52,91% протоколов в Одессе и регионе партия Слуга народа набрала 46,57% голосов. На втором месте – Оппозиционная платформа – За жизни с 24,15%, на третьем – Оппозиционный блок с 5,08%.

Читайте: Подсчет голосов ЦИК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Далее партия Шария с 4,77% голосов и Батькивщину поддержали 4,37% избирателей.

Парламентские выборы в Одессе организованы на участках в пяти одномандатных избирательных округах, где всюду победили представители от Слуги народа.

  • Округ 133 – Артем Дмитрук (32,17%).
  • Округ 134 – Олег Колев (34,25%).
  • Округ 135 – Алексей Леонов (40,41%).
  • Округ 136 – Александр Горенюк (46,25%).
  • Округ 139 – Игорь Васильковский (30,44%).

Напомним, руководитель избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко отметил, что примерно 246 мест в Раде получит партия Слуга народа.

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