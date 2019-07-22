На выборах Верховную Раду 2019 за границей украинцы отдали больше всего голосов за партии Слуга народа и Европейская солидарность.

ЦИК обнародовала результаты голосования украинцев за границей на выборах в Верховную Раду.

Информация опубликована на основании обработки 94,11% протоколов и 102 избирательных участков.

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Больше всего голосов украинцы отдали за партии Слуга народа и Европейская солидарность – 8 727 и 8 589.

На третьем месте находится партия Голос. За нее проголосовали 5 631 граждан.

Как проголосовали украинцы за границей на выборах в Верховную Раду 2019

1. Слуга народа – 29,25% 8 727

2. Европейская солидарность – 28,79% 8 589

3. Голос – 18,87% 5 631

4. Партия Шария – 4,64% 1 386

5. Свобода – 4,07 1 216

6. Оппозиционная платформа – За жизнь 3,84 1 147

7. Сила и честь – 3,03 905

8. Батьківщина – 2,02% 604

9. Гражданская позиция – 1,24% 372

10. Движение новых сил Михеила Саакашвили – 1,09% 328

11. Оппозиционный блок – 0,73% 220

12. Самопомич – 0,66% 198

13. Украинская стратегия Гройсмана – 0,65% 195

14. Партия зеленых Украины – 0,31% 93

15. Сила людей – 0,27% 83

16. Радикальная партия Олега Ляшко – 0,16% 48

17. Социальная справедливость – 0,08% 26

18. Аграрная партия Украины – 0,08% 25

19. Сила права – 0,07% 22

20. Патриот – 0,03% 10

21. Независимость – 0,02% 6

22. Факел – 0,00% 1

Напомним, вечером, 21 июля, стали известны данные Национального экзит-пола 2019, по результатам которого в Верховную Раду должны пройти пять партий.