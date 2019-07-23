С 2014 года украинские порты на Азовском море потеряли около 6 млрд грн из-за российской агрессии.

Глава Администрации морских портов Райвис Вецкаганс заявил, что агрессивные действия РФ на Азовском море привели к тому, что с 2014 года украинские порты недополучили около 6 млрд грн.

По его словам, за время российской агрессии количество судозаходов в морские порты на Азовском море уменьшилось в два раза, из-за чего была потеряна приблизительно половина грузов.

– В итоге с 2014 года, по нашим подсчетам, порты недополучили дохода на сумму около 6 млрд грн. И здесь не учтены убытки и допрасходы экспортеров, связанные с простоем и переориентацией грузопотоков, – объяснил Вецкаганс.

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Он добавил, что указанные украинские порты нуждаются в комплексной поддержке на уровне государства.

К слову, в Украине провели военные учения Sea Breeze 2019, в которых приняли участие 19 государств НАТО и партнеров альянса.