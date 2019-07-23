Советник бывшего председателя Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко Юрий Голик заявил о том, что Днепропетровская область лидирует по росту доходов бюджета.

Днепропетровская область – лидер по росту доходов бюджета по каждому из налогов в абсолютных цифрах и среди лидеров в относительных значениях. Об этом сообщил советник бывшего председателя Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко Юрий Голик.

– Это означает, что и так от немалых цифр мы приросли еще больше. При этом мы показали большой рост в относительных цифрах – по сути мы выросли сильно в процентах от больших цифр. Разрыв между нами и всеми остальными областями увеличился. Напомню, что четыре года подряд мы вместе с нашими друзьями и коллегами из областного совета рекордно увеличивали бюджет развития нашей области, – сообщил Голик.

Такой рост он объясняет, в частности, тем, что предприниматели Днепропетровской области за последние четыре года заработали в ProZorro более 120 млрд грн.

– Это новые рабочие места, налоги в местные бюджеты, новая инфраструктура в области, – сказал советник.













Днепропетровская область лидирует по росту доходов бюджета / 3 фотографии

За январь-июнь текущего года в общий фонд местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) поступило 128 807,3 млн грн. Прирост поступлений в общий фонд составил 19,6% или 21 103,0 млн грн.

Прирост фактических поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) – 22%. 11 регионов имеют темпы прироста НДФЛ выше среднего показателя по Украине. Два региона обеспечили прирост более 24%.

Читайте: Если нам предложат интересную задачу в госсекторе, мы готовы ее решить – Юрий Голик

Объем поступлений НДФЛ – 77 174,1 млн грн – прирост 22% или 13 916,0 млн грн. 12 регионов обеспечили темп прироста платы за землю выше среднего по Украине (23,4%), больше 30% обеспечили 8 регионов. Поступления платы за землю составили 15 575,9 млн грн – прирост 23,4% или 2 950,2 млн грн.

Налог на недвижимое имущество за январь-июнь 2 108,8 млн грн – прирост 32,3% или 514,5 млн грн. Единый налог за январь-июнь 2019 года – 16 154,0 млн грн – прирост поступлений 22,8% или 3 003, 4 млн грн.

Напомним, 27 июня этого года президент Владимир Зеленский уволил Валентина Резниченко с должности председателя Днепропетровской ОГА.