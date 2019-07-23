В новую Верховную Раду Украины проходит пять политсил. Об этом свидетельствуют данные подсчета более 96% бюллетеней.

Центральная избирательная комиссия продолжает подсчет голосов на парламентских выборах 2019 – обработано более 96% протоколов.

Таким образом в новую Верховную Раду проходят пять партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.

Результаты выборов в Верховную Раду 2019

Слуга народа – 43,12%

Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,05%

Батькивщина – 8,18%

Европейская солидарность – 8,12%

Голос – 5,84%

Читайте: Подсчет голосов ЦИК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

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