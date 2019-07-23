Руслан Рябошапка рассматривается на должность генерального прокурора Украины. Что известно о кандидате – в материале Фактов ICTV.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский среди кандидатур на пост генерального прокурора Украины назвал Руслана Рябошапку. Сейчас он занимает должность заместителя главы Офиса президента Украины.

Биография Руслана Рябошапки

Руслан Рябошапка – бывший заместитель Министра юстиции Украины (с 19 марта 2014 года), член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (с 16 марта 2016 года). 9 июня 2017 года ушел с занимаемой должности.

Он в 1998 году окончил Международный Соломонов университет. Квалификация – специалист по правоведению. В том же году стал работать главным консультантом заместителя начальника управления законодательства по правосудию, охране правопорядка и обороне.

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С 2001 по 2010 гг. работал при Министерстве юстиции.

21 июня 2010 – по февраль 2011 гг. был директором Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабмина.

На выборах президента Украины 2019 был советником Владимира Зеленского.

21 мая 2019 – назначен заместителем главы Администрации президента Украины.

Напомним, что Владимир Зеленский подчеркнул, что Рябошапка – не единственная кандидатура на должность руководителя Генпрокуратуры.