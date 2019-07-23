PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Курс валют после выборов: доллар дешевеет

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 25,64 грн/$.

Курс валют после выборов: доллар дешевеет

НБУ установил курс гривны на уровне 25,64 грн за доллар. Евро держится на уровне 28,76 грн. Курс снизился на 22 копейки.

Курс валют на 23.07.2019 от НБУ:

  • $100 – 2564.3112 грн;
  • €100 – 2875.8750 грн;
  • 100 польских злотых – 676.9951 грн;
  • 10 российских рублей – 4.0718 грн;
  • 100 швейцарских франков – 2612.7692 грн;
  • 100 юаней – 372.6771 грн.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка