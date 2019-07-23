PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Убедились, что за рулем Шеремет: подробности убийства журналиста

Убийцы нажали на кнопку для подрыва авто Павла Шеремета, когда убедились, что именно он сидит за рулем.

Убедились, что за рулем Шеремет: подробности убийства журналиста

Убийцы Павла Шеремета убедились, что именно журналист управляет автомобилем, перед тем, как привести в действие взрывчатку.

Об этом отчитался перед президентом Украины и журналистами руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Он также показал некоторые видеоизображения и карту с перемещением возможных исполнителей убийства Шеремета. Кроме того, журналисты смогли увидеть видео, на котором зафиксирован факт закладки взрывного устройства.

Читайте: Три года без ответа: в Киеве почтили память Павла Шеремета

– 06.58 20 июля мы фиксируем подозрительного человека на разных видеокамерах, который останавливается, находится в эпицентре дистанционного приведения в действие взрывного устройства. Данному лицу четко виден момент движения транспорта, момент поворота транспортного средства, проезжавший мимо, где можно было идентифицировать лицо, находящееся за рулем этого транспортного средства, и поэтому устройство сработало только тогда, когда преступник убедился, – констатирует Князев.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве Шеремета появились горячие версии.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Убийство Шеремета: Зеленский получил доступ к закрытым материалам дела
Три года без ответа: в Киеве почтили память Павла Шеремета
Годовщина убийства Шеремета: хронология расследования, которое длится три года
Может вывести на исполнителей. В деле Шеремета появилась новая информация
Мамуська, не рви сердце! Откровенные воспоминания мамы Шеремета
Установлено лицо, причастное к убийству Шеремета – Аброськин
Покушение на Мосийчука: кого подорвали похожим способом
Нераскрытое убийство
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка