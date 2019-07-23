Убийцы нажали на кнопку для подрыва авто Павла Шеремета, когда убедились, что именно он сидит за рулем.

Убийцы Павла Шеремета убедились, что именно журналист управляет автомобилем, перед тем, как привести в действие взрывчатку.

Об этом отчитался перед президентом Украины и журналистами руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Он также показал некоторые видеоизображения и карту с перемещением возможных исполнителей убийства Шеремета. Кроме того, журналисты смогли увидеть видео, на котором зафиксирован факт закладки взрывного устройства.

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– 06.58 20 июля мы фиксируем подозрительного человека на разных видеокамерах, который останавливается, находится в эпицентре дистанционного приведения в действие взрывного устройства. Данному лицу четко виден момент движения транспорта, момент поворота транспортного средства, проезжавший мимо, где можно было идентифицировать лицо, находящееся за рулем этого транспортного средства, и поэтому устройство сработало только тогда, когда преступник убедился, – констатирует Князев.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве Шеремета появились горячие версии.