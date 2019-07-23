Погода в Украине 23 июля будет дождливой, местами с грозами.

23 июля в Украине пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На юге и востоке страны, а также в Днепропетровской области местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. В восточных областях – южный.

Температура ночью 12-17°, днем ​​потеплеет до 21-26° выше нуля, а на юге и востоке страны настоящая летняя жара – 28-32°.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 23 июля

В Киеве сегодня днем ​​ожидаются дожди.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 15-17° тепла, а днем ​​поднимется до 23-25​​°.

К слову, Факты ICTV публиковали прогноз погоды на август и начало осени.