Погода в Украине 23 июля будет дождливой, местами с грозами.
23 июля в Украине пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На юге и востоке страны, а также в Днепропетровской области местами град и шквалы 15-20 м/с.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. В восточных областях – южный.
Температура ночью 12-17°, днем потеплеет до 21-26° выше нуля, а на юге и востоке страны настоящая летняя жара – 28-32°.
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В Киеве сегодня днем ожидаются дожди.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 15-17° тепла, а днем поднимется до 23-25°.
К слову, Факты ICTV публиковали прогноз погоды на август и начало осени.
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