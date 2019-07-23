По результатам выборов Слуга народа проведет в новую Верховную Раду 53 из 87 женщин.

В новую Верховную Раду Украины прошли 87 женщин, что составляет 20.52% от всех народных депутатов, которые будут представлены в парламенте.

По спискам проходит 61 женщина – это 27,11% от всех списочников.

Хотя Слуга народа проведет больше всего женщин – 53, в процентах – это не самый высокий результат.

Фракции Голос и Европейская солидарность будут иметь по 47,6% и 37% женщин, из-за чего могут получить дополнительное финансирование в соответствии с нормой о “гендерной квоте”.

Читайте: Браво Зеленскому и его команде – генсек Совета Европы о выборах

Меньше всего женщин избралось от оппозиционной платформы – За жизнь – 11,4%.

Отметим, что в Раду VIII созыва прошли 47 женщин, а позже это количество возросло до 53, то есть 12,6%.

Напомним, по результатам выборов в парламент ряд известных политиков не попадает в новую Верховную Раду.