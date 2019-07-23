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Факты / Украина / Политика

ЦИК посчитала 95% голосов: результаты выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия обработала 95,27% протоколов на парламентских выборах 2019.

ЦИК посчитала 95% голосов: результаты выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия продолжает подсчет голосов на парламентских выборах 2019.

Согласно 95,27% обработанных протоколов, в новую Верховную Раду проходят пять партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019: как проголосовали украинцы за границей

  • Слуга народа – 43,13%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,06%;
  • Европейская солидарность – 8,18%;
  • Батькивщина – 8,12%;
  • Голос – 5,84%.

К слову, Факты ICTV публиковали результаты выборов в Раду по экзит-полу.

Фото: Dreamstime

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