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Факты / Украина

Убийство Шеремета: Зеленский получил доступ к закрытым материалам дела

Руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев отчитался по расследованию убийства Павла Шеремета.

Убийство Шеремета: Зеленский получил доступ к закрытым материалам дела

Убийство журналиста Павла Шеремета до сих пор не раскрыто. Об этом отчитался перед президентом Украины и журналистами руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По словам правоохранителя, пока рано называть имена причастных ко взрыву, при котором погиб Шеремет.

Князев также показал данные следователей о маршруте предполагаемых исполнителей перед совершением убийства.

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После выступления глава Нацполиции обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой принять доклад о закрытых сведениях досудебного расследования в определенном объеме в закрытом режиме. Вместе с главой государства доступ к закрытым материалам также получил глава МВД Арсен Аваков.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве Шеремета появились горячие версии.

Фото: Dreamstime

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