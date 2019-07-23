Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил о необходимости принять закон, который будет четко регламентировать отношения между Украиной и Россией.

По мнению лидера партии Голос Святослава Вакарчука, Верховная Рада должна принять закон, который бы регламентировал отношения между Украиной и Россией во всех сферах.

Он отметил, что Украина очень страдает от политики двойных стандартов. Поэтому государство не хочет брать на себя ответственность за многие вещи.

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Святослав Вакарчук обратил внимание на то, что остается открытым вопрос моральной ответственности людей. Когда некоторые артисты принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие активно гастролируют в России.

Было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что – нет. Тогда этот вопрос был бы снят. Потому что он будет всегда разделять общество, если это не ограничено законом.

Ранее Святослав Вакарчук рассказал о будущем Океана Эльзы после выборов.

Фото: Голос