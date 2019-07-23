В августе украинцев ждет три дополнительных выходных дня – 24, 25, 26 августа.
В августе украинцы отмечают День независимости Украины, который относится к государственным праздникам. Поэтому выходных в этом месяце будет больше.
Соответственно, в августе украинцы будут отдыхать десять дней – 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 31 августа.
Есть также дополнительный выходной. Поскольку День независимости 24 августа приходится на субботу, то выходной переносится на понедельник 26 августа.
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Также стоит обратить внимание на то, что в государственных учреждениях предпраздничный день 23 августа будет сокращен на один час.
К слову, ранее Факты ICTV писали, как будут работать банки в День независимости 2019.
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