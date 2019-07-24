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Факты / Украина / Политика

Чем займется новая Рада в первый день работы

Верховная Рада в первый день работы внесет изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые устранят препятствия в работе следователей.

Чем займется новая Рада в первый день работы

Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс будут приоритетными в первый день работы нового состава парламента, заявил журналистам заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

– В первый же день, когда парламент начнет работать, это будет один из тех законопроектов, который будет принят в первый же день, – отметил он.

По его словам, правки в УПК коснутся “уже существующих проблем, которые препятствуют работе следственных органов, а также улучшения положения подозреваемых и обвиняемых”.

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Это касается отмены так называемых поправок Лозового, то есть депутата от Радикальной партии Андрея Лозового. Они усилили защиту прав подозреваемых и обвиняемых, что на практике привело к затягиванию расследования дел следователями и в судах.

Кстати, первое заседание Верховной Рады откроет народный депутат от Оппозиционной платформы – За життя Юлий Иоффе.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

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