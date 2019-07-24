Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков анонсировал закон о лишении депутатского мандата за прогулы.

Депутатского мандата предлагается лишать, если нардеп пропустит около 30% заседаний в парламенте.

По мнению главы партии Слуга народа Дмитрия Разумкова, это могут решать в формате референдума по отзыву депутатского мандата или с помощью законодательно прописанных норм.

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Эту процедуру нужно будет прописывать. Одним из форматов, который мы рассматривали, – это референдум по отзыву народного депутата, это могут быть и законодательно прописанные нормы: если вы не посещаете свою работу в течение, скажем, 30% рабочего времени. Это будет определять закон. Не пришли на 30% заседаний – теряете мандат, – отметил Дмитрий Разумков.

Напомним, ранее в команде президента Украины Владимира Зеленского предложили внести в Верховную Раду законопроекты об ответственности нардепов за кнопконажимательство и прогулы.

Фото: Дмитрий Разумков