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Факты / Украина / Общество

Гройсман спрогнозировал цену на газ зимой

Цена на газ для населения во время отопительного сезона 2019-2020 годов должна оставаться на уровне стоимости в августе.

Газ

Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства заявил, что стоимость газа для населения после начала отопительного сезона не должна превышать стоимость ресурса в августе.

По его словам, цена на газ снизилась на 25% с мая 2019 года.

– И прогноз на август – снижение. Августовская цена должна быть базовой для следующего отопительного сезона. Сейчас идет закупка газа по благоприятной стоимости, – сказал Гройсман.

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Премьер-министр добавил, что цена не должна повышаться ведь газ, который закупают сегодня, будут использовать зимой.

Напомним, в августе цена на газ для населения будет снижена до 4 640 грн без НДС за 1 тыс. куб. м.

Фото: Dreamstime

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