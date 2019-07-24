Киевская власть забрала с временно оккупированного Донбасса 64 осужденных.
Боевики передали украинской власти 64 человек, находившихся в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления.
Омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что это уже шестая успешная передача заключенных с территории так называемой ЛНР.
– С декабря 2018 года по июль 2019 мы переместили 319 осужденных. Из них 124 человека или их родственники непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе, – отметила омбудсмен.
С учетом людей, которые переведены из оккупированной части Донецкой области – перемещено 332 осужденных. Освобождено – 53 человека.
Читайте: Обмен пленными: в Минске договорились о схеме 208 на 69
Всего в течение 2014 – 2019 лет переведено 519 осужденных.
Напомним, в Минске достигли договоренности о прекращении огня на Донбассе с полуночи 21 июля.