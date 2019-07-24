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Факты / Украина

На Луганщине полиция усилила охрану 105 округа из-за пересчета голосов

В городе Счастье Луганской области избирательная комиссия в округе №105 пересчитывает голоса.

На Луганщине полиция усилила охрану 105 округа из-за пересчета голосов

На Луганщине в городе Счастье на 105 округе окружная избирательная комиссия пересчитывает голоса. Поэтому полиция усилила меры безопасности. Для охраны общественного порядка задействованы 45 полицейских.

В Новоайдарский отдел полиции обратился член окружной избирательной комиссии №105, который сообщил о возможном нарушении избирательного законодательства главой ОИК.

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В сообщении член комиссии отметил, что на сайте ЦИК уже есть результаты подсчета 100% голосов на всех шести избирательных участках, расположенных на избирательном округе №105.

Но, по словам заявителя, обработка протоколов по результатам голосования на избирательных участках не проводилась.

На сайте ЦИК указано, что на 105 округе посчитали 100% бюллетеней. Согласно результатам, побеждает кандидат от Оппозиционного блока Виктория Гриб.

Напомним, ранее в Покровск Донецкой области направили вертолет со спецназовцами на избирательный округ №50.

Фото: МВД

Источник: МВД

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