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Подсчет голосов ЦВК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса на выборах в Верховную Раду 2019.

С начала С конца
Прямая трансляция
09:03 - 24 июля

Центральная избирательная комиссия обработала 98,95% протоколов на парламентских выборах 2019:

  • Слуга народа – 43,14%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,02%;
  • Батькивщина – 8,18%;
  • Европейская солидарность – 8,12%;
  • Голос – 5,84%.
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22:09 - 23 июля

Центральная избирательная комиссия обработала 98,87% протоколов на парламентских выборах 2019:

  • Слуга народа – 43,13%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,02%;
  • Европейская солидарность – 8,18%;
  • Батькивщина – 8,12%;
  • Голос – 5,85%.

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15:45 - 23 июля

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13:42 - 23 июля

Центральная избирательная комиссия обработала 95,27% протоколов на парламентских выборах 2019:

  • Слуга народа – 43,13%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,06%;
  • Европейская солидарность – 8,18%;
  • Батькивщина – 8,12%;
  • Голос – 5,84%.
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06:07 - 23 июля

Завершен подсчет 92,43% голосов. На данный момент в Раду проходят:

  • Слуга народа – 43,11%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,03%;
  • Батькивщина – 8,18%;
  • Европейская солидарность – 8,15%;
  • Голос – 5,87%.
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00:03 - 23 июля

ЦИК обработал 88.66% голосов:

  • Слуга народа – 43,03%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 12,92%;
  • Европейская солидарность – 8,22%;
  • Батькивщина – 8,18%;
  • Голос – 5,97%.
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23:18 - 22 июля

ЦИК обработал 87.28% голосов:

  • Слуга народа – 42,98%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 12,92%;
  • Европейская солидарность – 8,25%;
  • Батькивщина – 8,17%;
  • Голос – 6,00%.
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21:06 - 22 июля

ЦИК обработала 84,23% протоколов:

  • Слуга народа – 42,93%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 12,93%;
  • Европейская солидарность – 8,30%;
  • Батькивщина – 8,13%;
  • Голос – 6,03%.
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20:52 - 22 июля

Список кандидатов-мажоритарщиков по всем 199 одномандатным округам, которые проходят в Верховную Раду, подготовили Факты ICTV.

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20:19 - 22 июля

ЦИК обработала 82.17% протоколов:

  • Слуга народа – 42,90%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 12,95%;
  • Европейская солидарность – 8,31%;
  • Батькивщина – 8,11%;
  • Голос – 6,05%.
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