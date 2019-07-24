Центральная избирательная комиссия продолжает подсчет голосов на парламентских выборах 2019.

Согласно 99,37% обработанных протоколов, в новую Верховную Раду проходят пять партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Батькивщина, Европейская солидарность и Голос.