Кабмин расширил список платных автомобильных номеров и установил на них цены от 4 тыс. до 30 тыс. грн.

Кабинет министров расширил список платных автомобильных номерных знаков и установил на них цены до 30 тыс. грн.

Решение было принято из-за ограниченной возможности купить номера с желаемой комбинацией цифр.

Ранее была предусмотрена покупка только 18 комбинаций из четырех одинаковых цифр подряд – 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999, а также и в пределах от 0001 до 0009.

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Остальные выдавались по обычной цене, что привело к коррупционной составляющей процесса получения номерных знаков.

По это причине правительство расширило список платных номеров, которые имеют повышенное предложение, и установил цены.

Цены на автомобильные номера

номера от 0001 до 0009 – 30 тыс. грн;

номера из четырех цифр, три из которых подряд одинаковые – 10 тыс. грн;

номера из четырех цифр с двумя парами одинаковых – 10 тыс. грн;

номера из последовательных цифр 0123 или 1234 – 8 тыс. грн;

номера из четырех цифр, три из которых одинаковые, но не подряд – 4 тыс. грн;

номера из четырех цифр, где первая и третья, а также вторая и четвертая или первая и четвертая и вторая и третья одинаковые – 4 тыс. грн.

Выдача или замена всех указанных номеров из списка для легковых авто, которые принадлежат органам госвласти, будет стоить 300 грн.

Напомним, 11 июля в Украине приняли закон, предусматривающий введение зеленых номеров для электрокаров.